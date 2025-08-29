Mundial2026: João Cancelo regressa aos convocados da seleção portuguesa

O lateral direito João Cancelo regressou hoje aos convocados da seleção portuguesa de futebol, para os dois primeiros jogos de apuramento para o Mundial2026, naquela que é a primeira convocatória desde a morte de Diogo Jota.

O selecionador português, o espanhol Roberto Martínez, não esqueceu o ex-jogador do Liverpool e disse que esta convocatória seria de 23+1, com Cancelo a ser a única entrada em relação à lista para a fase final da Liga dos Nações, ganha por Portugal.

Em relação a essa lista, saíram os laterais Nélson Semedo e Nuno Tavares, que também acabou por sair da lista para a Liga das Nações, devido a lesão, o médio Rodrigo Mora e o avançado Rafael Leão.

Nos primeiros encontros após a conquista da Liga das Nações, Portugal vai defrontar a Arménia, em Erevan, em 06 de setembro, três dias antes de jogar em Budapeste, frente à Hungria.

A Irlanda, que Portugal defronta em outubro, é a outra equipa do Grupo F, com o vencedor de cada ‘poule’ a assegurar o apuramento para o torneio que se vai disputar nos Estados Unidos, no Canadá e no México, sendo que os segundos classificados disputam um play-off.

Lista dos 23 convocados:

– Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton, Ing).

– Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Al Hilal, Ara), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Gonçalo Inácio (Sporting), Rúben Dias (Manchester City, Ing), António Silva (Benfica) e Renato Veiga (Villarreal, Esp).

– Médios: João Palhinha (Tottenham, Ing), Rúben Neves (Al Hilal, Ara), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Pedro Gonçalves (Sporting) e Bernardo Silva (Manchester City, Ing),

– Avançados: João Félix (Al Nassr, Ara), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus, Ita), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara).