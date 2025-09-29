diario as beiras
Mundial de ciclismo de fundo com Pogacar em 1.º e Afonso Eulálio em 9.º e melhor português

28 de setembro às 15 h59
Afonso Eulálio, de 23 anos, alcançou a 9.ª posição, igualando o melhor registo português, que foi de Rui Costa em 2013

O ciclista da Figueira da Foz Afonso Eulálio classificou-se hoje em 9.º lugar do mundial de ciclismo de fundo, em que o esloveno Tadej Pogacar revalidou  o título mundial , cortando a meta isolado.

Aos 27 anos, “Pogi” conquistou a camisola arco-íris pelo 2.º ano consecutivo, com o tetracampeão do Tour a cumprir solitariamente mais de 60 quilómetros , depois ter obrigado a descolar o mexicano Isaac del Toro, que tinha acompanhado o seu ataque inicial, e a concluir os 267,5 quilómetros da prova de fundo dos Mundiais de estrada de Kigali (Ruanda) em 6.21.20 horas. O belga Remco Evenepoel juntou a prata ao ouro conquistado no contrarrelógio, acabando a 1.28 minutos do esloveno, com o irlandês Ben Healy a fechar o pódio, a 2.16.

Afonso Eulálio, de 23 anos, alcançou a 9.ª posição, tornando-se o 2.º português, depois de Rui Costa, a concluir no top 10 a prova de fundo de elites do Campeonato do Mundo.

Autoria de:

António Rosado

