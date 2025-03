Multisport de Coimbra ajudou Federação de Triatlo de Portugal a conquistar o título de melhor da Europa

A Federação de Triatlo de Portugal (FTP) foi distinguida como melhor federação nacional de 2024 na Gala do Triatlo Europeu, que decorreu na sexta-feira, em Istambul, na Turquia. Portugal impôs-se a Irlanda e Polónia na corrida pelo troféu de melhor federação europeia do ano, conquistando ainda o prémio de melhor prova do continente, com o Multisport de Coimbra.

A Federação Europeia de Triatlo justificou a distinção com o facto de a FTP ter atingido um “padrão de excelência, combinando o sucesso das seleções nacionais com excelente organização de eventos e mobilização da comunidade”. Já relativamente ao Multisport de Coimbra, o organismo defendeu que “apresentou o melhor que se faz ao nível das corridas multidesportivas na Europa, oferecendo uma experiência de classe mundial para atletas e fãs”.

“Estas distinções refletem o trabalho que vem sendo feito por toda a família do triatlo português. Neste momento de festa, é importante realçar o esforço incansável da equipa da federação, assim como da direção anterior”, destacou o presidente da FTP, citado em comunicado da entidade. Para Fernando Feijão, a distinção da FTP é “uma vitória de todos aqueles que gostam de triatlo e que contribuem para o seu crescimento, desde os atletas aos organizadores, sem esquecer muitas autarquias”.

“Os números deste início de época são exemplo desse dinamismo, uma vez que continuamos a crescer ao nível do número de licenciados e inscritos em provas”, destacou. O triatlo português ‘brilhou’ em 2024, nomeadamente nos Jogos Olímpicos Paris2024, onde Vasco Vilaça e Ricardo Batista foram respetivamente, quinto e sexto classificados na prova masculina, e ainda se uniram a Maria Tomé e Melanie Santos para conquistar um novo diploma, graças ao quinto lugar na estafeta mista.