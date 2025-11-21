diario as beiras
Mulheres empreendedoras homenageadas

21 de novembro às 11 h32
O projeto “Linha Pediátrica”, fundado por Ana Rodrigues Silva e Susana Nobre, foi o grande vencedor do Prémio Municipal de Empreendedorismo Feminino 2025. Entrega do prémio no valor de três mil euros decorreu ontem nos Paços do concelho de Coimbra, num dia também marcado pela entrega do Prémio Carreira a Helena Albuquerque, presidente da direção da APPACDM de Coimbra.
Linha Pediátrica é uma clínica de pediatria digital que tem como missão disponibilizar consultas de especialidade online. Um serviço realizado exclusivamente por profissionais diferenciados e experientes.
“Queremos levar o melhor da medicina a todo o país, a casa das pessoas, evitando deslocações. É um serviço realizado sempre na maior comodidade possível, no horário que mais convier ao paciente”, disseram as responsáveis pelo projeto depois de vencerem um prémio que teve nove candidaturas.

Afonso Pereira Bastos

