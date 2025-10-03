Uma mulher com 47 anos foi detida na passada quinta-feira por ter ameaçado várias pessoas nas ruas de Coimbra com uma arma branca, informou ontem a Polícia de Segurança Pública (PSP) de Coimbra, em comunicado.

A detenção deu-se às 17H40, na rua da Moeda, na Baixa de Coimbra. Na nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, esta força de segurança refere que “a detida ameaçou vários indivíduos, na via pública, com uma arma branca”.

