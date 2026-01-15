diario as beiras
Coimbra

Motorista e colaborador da Voz de Coimbra denuncia alegado abuso da GNR

14 de janeiro de 2026 às 11 h08
3 comentário(s)
DR-Motorista assume que ficou com marcas das algemas

Um motorista de TVDE e colaborador da página “Voz de Coimbra”, com 35 anos, foi detido, na manhã do passado domingo, por, adiantou o Comando Territorial de Coimbra da GNR, “ameaça, coação e gravação de imagem não autorizada”.
A detenção aconteceu por volta das 07H30, do dia 11 de janeiro, na rua da Sofia, em Coimbra. Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o motorista e colaborador do portal que funciona nas redes sociais Instagram e TikTok revelou que, na zona do Pingo Doce-Rua da Sofia (localizado na Rua João de Ruão, em Coimbra), terá visto “um grupo de jovens a tentar arrancar um sinal”. Após uma pequena gravação, contou, viu “uma mota no chão em frente ao Pingo Doce”.
Após filmar as duas situações – a página Voz de Coimbra divulga vídeos de vários acontecimentos e comportamentos em locais públicos –, o motorista diz ter visto, numa operação policial, uma mulher conhecida e aproximou-se da pessoa. A condutora não o terá reconhecido e, alegadamente, foi aqui que as forças da autoridade terão questionado o homem sobre o que estaria a fazer no local. O motorista considera que foi insultado pelos militares, que terão dirigido ofensas à sua profissão e denunciou, também, um “uso excessivo” da autoridade. Na conversa, o motorista terá dito que já entregou um telemóvel de “uma filha de um comandante” na esquadra, algo que, na sua visão, foi mal interpretado pelos militares.
Em seguida foi acusado de coação e gravação de imagem não autorizada, tendo sido algemado e transportado para a esquadra na Avenida Dias Silva. Um dos agentes, alega o detido, terá referido que “merecia duas chapadas” e que “devia voltar para a favela do Brasil”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (14/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Emanuel Pereira

3 Comentários

  1. VozDoTikTok diz:
    15 de Janeiro, 2026 às 8:02

    que paródia… Voz de Coimbra até faz diretos no TikTok de jogos de futebol…

    Responder
  2. Cat diz:
    15 de Janeiro, 2026 às 13:55

    😁😁😁😁😁😁😁😁

    Responder
  3. José Marques diz:
    15 de Janeiro, 2026 às 21:26

    As autoridades têm toda a razão. A captação de imagens de agentes das forças de segurança é proibida! Portugal não é o brasil. Os cidadãos estrangeiros têm que respeitar as autoridades e de cumprir a lei. Não gostam? Voltem para a favela…

    Responder

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

18 de janeiro

Projeções das televisões apontam para abstenção entre 35,6% e os 43%
18 de janeiro

Presidenciais: Afluência supera últimas eleições com 45,51% dos eleitores a votar até às 16:00
18 de janeiro

André Pestana defende participação no ato eleitoral
18 de janeiro

Gouveia e Melo antecipa eleições marcantes e menor abstenção

Coimbra

CoimbraNacional
18 de janeiro às 14h48

André Pestana defende participação no ato eleitoral

0 comentário(s)
CoimbraNacional
18 de janeiro às 13h40

Coordenador do BE deseja que muita gente vote e em plena consciência

0 comentário(s)
CoimbraDestaque
18 de janeiro às 13h02

Cerca de 25% dos eleitores de Santo António dos Olivais já votaram até ao meio-dia

0 comentário(s)