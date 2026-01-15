Um motorista de TVDE e colaborador da página “Voz de Coimbra”, com 35 anos, foi detido, na manhã do passado domingo, por, adiantou o Comando Territorial de Coimbra da GNR, “ameaça, coação e gravação de imagem não autorizada”.

A detenção aconteceu por volta das 07H30, do dia 11 de janeiro, na rua da Sofia, em Coimbra. Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o motorista e colaborador do portal que funciona nas redes sociais Instagram e TikTok revelou que, na zona do Pingo Doce-Rua da Sofia (localizado na Rua João de Ruão, em Coimbra), terá visto “um grupo de jovens a tentar arrancar um sinal”. Após uma pequena gravação, contou, viu “uma mota no chão em frente ao Pingo Doce”.

Após filmar as duas situações – a página Voz de Coimbra divulga vídeos de vários acontecimentos e comportamentos em locais públicos –, o motorista diz ter visto, numa operação policial, uma mulher conhecida e aproximou-se da pessoa. A condutora não o terá reconhecido e, alegadamente, foi aqui que as forças da autoridade terão questionado o homem sobre o que estaria a fazer no local. O motorista considera que foi insultado pelos militares, que terão dirigido ofensas à sua profissão e denunciou, também, um “uso excessivo” da autoridade. Na conversa, o motorista terá dito que já entregou um telemóvel de “uma filha de um comandante” na esquadra, algo que, na sua visão, foi mal interpretado pelos militares.

Em seguida foi acusado de coação e gravação de imagem não autorizada, tendo sido algemado e transportado para a esquadra na Avenida Dias Silva. Um dos agentes, alega o detido, terá referido que “merecia duas chapadas” e que “devia voltar para a favela do Brasil”.

