Motonáutica: Praia de Mira garante continuidade do Europeu em 2026

O balanço é “muito positivo”. Não é caso para menos. A Barrinha da Praia de Mira encheu-se com 20 mil pessoas a assistir ao Campeonato da Europa de Aquabike.

Com o tempo a ajudar e a competição ao rubro, o Grande Prémio de Mira trouxe a Portugal 111 pilotos de 18 nacionalidades para a 2.ª etapa do circuito europeu.

“É para continuar”. A garantia é do presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica e administrador da União Internacional de Motonáutica (UIM), Paulo Ferreira. O responsável admitiu, ao DIÁRIO AS BEIRAS que a manutenção de Mira no mapa da aquabike internacional “já foi assumida pela UIM e pela câmara”.

Paulo Ferreira destaca o crescimento da prova dentro e fora de água. “Tivemos muito mais gente a assistir e também mais pilotos este ano. A Estónia e a Bélgica vieram este ano e, por exemplo, só a Bélgica trouxe um enorme camião”, revela.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 07/07/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS