Os fãs acreditam num bom resultado do piloto Miguel Oliveira (Yamanha) no Grande Prémio de Portugal em MotoGP, mas terá de “ir com tudo” para proporcionar uma alegria” na despedida da classe ‘rainha’ do motociclismo de velocidade.

A disputar a sua sétima temporada no MotoGP, tendo já prevista a passagem para o Mundial de Superbikes (de motas derivadas de série) a partir de 2026, com a BMW, Oliveira, de 30 anos, contará com um forte apoio do público no Autódromo Internacional de Portimão (AIA) ao longo do fim de semana.

“O Miguel tem de ir com tudo para a pista. Tem de dar tudo nesta última corrida em Portugal. Nós estamos aqui porque acreditamos nele e sabemos que ele sabe como ganhar aqui”, manifestou Vítor Neves, nas imediações do AIA, onde se fez acompanhar de três amigos, todos vindos do Porto.

Em 2020, Oliveira triunfou no traçado de Portimão e os seguidores do português sonham com nova alegria.

“[O Miguel] não tem nada a perder, só falta esta corrida e a última em Espanha [Valência]. Queremos uma alegria e ficar com uma boa recordação”, apontou, em declarações à Lusa.

Casal de Coimbra apoia

Maria Rodrigues e José Carlos Santos, um casal de Coimbra, manifestaram-se igualmente esperançosos num bom resultado, embora reconhecendo que os lugares do pódio são como uma miragem para o piloto de Almada.

“Acho que o Miguel pode apresentar uma boa versão em casa. Não digo ganhar, nem ir ao pódio, mas um quinto ou sexto lugar. Vamos ver. Estamos aqui para apoiar o nosso Miguel”, perspetivou José Santos.

O espanhol Alex Márquez (Ducati) liderou hoje a primeira sessão de treinos livres no traçado de Portimão, que recebe a 21.ª das 22 provas da temporada, com Oliveira a ser 20.º classificado.

Alex Márquez, que já assegurou matematicamente o segundo lugar do campeonato, terminou a sessão com o tempo de 1.39,145 minutos, deixando na segunda posição o italiano Marco Bezzechi (Aprilia), a 0,196 segundos, com o australiano Jack Miller (Yamaha) em terceiro, a 0,233.

Ausentes do Grande Prémio de Portugal de MotoGP vão estar o campeão em título, Marc Márquez (Ducati), que já garantiu o ‘cetro’ de 2025, e o compatriota Jorge Martin (Aprilia), campeão em 2024 e vencedor da ronda lusa no ano passado, ambos devido a lesão.

A 21.ª edição do Grande Prémio de Portugal vai ser disputada pelo sexto ano consecutivo no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, que recebe uma corrida do campeonato pela sexta vez, entre hoje e domingo, na 21.ª jornada da 77.ª época do principal Mundial de motociclismo de velocidade.