A Mostra de Doçaria Conventual e Contemporânea de Coimbra regressa no fim de fevereiro ao Convento São Francisco (CSF) com a participação de quase meia centena de doceiros e com o objetivo de alcançar um público mais diversificado.

Através de um programa sortido e da própria organização, o evento vai procurar “chegar a um público mais vasto”, disse hoje a vereadora com o pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Coimbra, Margarida Mendes Silva.

Na conferência de apresentação do certame, a responsável salientou que a 15.ª edição decorrerá num espaço “quase duplicado” do CSF, permitindo ao público circular com mais tranquilidade e garantindo mais lugares nas atividades.

O alargamento foi concretizado a pensar no público, “que tem aderido de forma cada vez mais surpreendente” ao evento, e fará a mostra chegar também à sala Conventual e à sala Aeminium, para além dos claustros, da igreja e do restau