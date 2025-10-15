diario as beiras
Mortágua

Mortágua: Ordem dos Médicos Veterinários atribui medalha à Escola de Cães-Guia para Cegos

15 de outubro às 09 h09
Fotos ABAADV

A Escola de Cães-Guia para Cegos de Mortágua, que está integrada na Associação Beira Aguieira de Apoio ao Deficiente Visual (ABAADV), recebeu a Medalha de Honra da Ordem dos Médicos Veterinários.

A distinção, que enaltece o “trabalho social e de serviço público” da escola e da associação, foi entregue no passado dia 4 de outubro, durante o XV Congresso da Ordem dos Médicos Veterinários e Comemorações do Dia do Veterinário, realizado na cidade do Porto.

A homenagem foi atribuída à ABAADV – Escola de Cães-guia para Cegos “pelo mérito de dedicação e contributo prestado no apoio aos deficientes visuais a partir da atividade diária de treino de cães-guia”, revelou a escola.

Emanuel Pereira

