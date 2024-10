Mortágua: Feira no Quilho foi “um êxito” e debateu preocupações sobre os castanheiros

Terminou no domingo a 16.ª edição da Feira Castanha e do Mel no Quilho, localidade da freguesia de Espinho, no concelho de Mortágua.

Organizada pela organizado pela Associação de Desenvolvimento Social de Quilho (ADESQ) no parque das merendas, a mostra “foi um êxito”, considerou o elemento da organização Mário Esteves que fez um “balanço muito positivo” do evento.

O certame ficou marcado este ano pela conferência que teve como tema: “Como tratar o Castanheiro”. A sessão centrou o debate nesta cultura milenar e marcante em Portugal, que durante décadas foi a base do sustento para muitas famílias.

“Esta conferência, que se iniciou com palavras de saudação e agradecimento proferidas por Mário Esteves dirigidas a todos os presentes, esteve a cargo de técnicos especializados da Abastena, nomeadamente Rui Miguel Costa Droga e António Pereira Coutinho, entre outros, que explicaram a melhor forma de recuperar os solos e a saúde dos castanheiros autóctones, havendo em Portugal mais de 20 espécies destas árvores”, revela comunicação da organização da feira.

António Costa Coutinho falou “dos aspetos culturais e do amor ao castanheiro, com origens na mitologia grega”, enquanto o engenheiro Rui Miguel Droga questionou “sobre as variedades, os solos, enxertias, clima, da excelente qualidade da madeira de castanheiro nas mobílias, mas também dos fungos e da preocupante doença da tinta que leva à morte destas árvores”.

