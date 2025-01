Mortágua: Desenvolvimento territorial é objetivo com Plano Diretor Municipal

Entrou ontem em vigor o novo Plano Diretor Municipal de Mortágua, com vista o desenvolvimento e futuro de Mortágua.

O novo Plano Diretor Municipal procede à revisão do anterior que datava de 1994 e se encontrava desatualizado face às alterações no quadro legislativo do ordenamento do território e do urbanismo e às transformações económicas, sociais, culturais e ambientais que entretanto ocorreram.

Este documento culmina assim de um um processo de revisão do documento que se traduziu num trabalho envolvendo o município e um conjunto de entidades que nos termos da lei são chamados a participar na sua elaboração e acompanhamento, e a emitir os seus pareceres favoráveis.

“A Câmara Municipal colocou toda a sua dedicação e o seu empenho na concretização deste objetivo que representa um marco importante para o desenvolvimento e futuro de Mortágua”, refere a autarquia.

