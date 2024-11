Mortágua: Candidaturas para bolsas de estudo

A Câmara de Mortágua abriu candidaturas para atribuição de bolsas de estudo para o ano letivo 2024-2025, dirigidas a alunos residentes no concelho que frequentam o ensino superior e secundário/profissional.

Os escalões das bolsas variam entre 60,00 euros (mínimo) e 300,00 euros (máximo), por mês.

Os interessados devem formalizar a candidatura através de formulário próprio disponível no ‘site’ da Câmara Municipal no Balcão Virtual e nos Serviços do Balcão de Atendimento Geral da Câmara Municipal.