Morreu Álvaro Cassuto, “o mais importante dos maestros portugueses”, destaca a Sociedade de Autores

A Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) refere-se a Álvaro Cassuto, que morreu hoje, aos 87 anos, como “o mais importante dos maestros portugueses, tanto em Portugal como no panorama musical internacional”. De acordo com a SPA, “foi brilhante e notável o trabalho que realizou como maestro à frente de orquestras europeias, recuperando as obras sinfónicas de compositores como Joly Braga Santos e Fernando Lopes-Graça”.

A cooperativa de autores recorda ainda o seu apoio a “todas as gravações que realizou para editoras de grande prestígio internacional”. Álvaro Cassuto era cooperador da SPA desde 1968 e “sempre acompanhou de forma ativa e solidária as transformações operadas na cooperativa”, que lhe atribuiu, em 2022, o Prémio Vida e Obra, e publicou o seu livro de memórias, “Maestro sem Fronteiras”.

Na nota emitida hoje a SPA traça o percurso do maestro natural do Porto e que se licenciou em Direito, tendo sido colega do ex-Presidente Jorge Sampaio (1939-2021). A editora AvA Musical também manifestou “o seu mais profundo pesar” pela morte de Álvaro Cassuto, que considera “um dos mais dedicados e consequentes impulsionadores da divulgação do repertório sinfónico nacional, em particular da música do século XX”.