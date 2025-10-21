Susana Gravato, vereadora da Câmara Municipal de Vagos, morreu hoje, aos 49 anos de idade, informou o presidente cessante daquele município do distrito de Aveiro, João Paulo Sousa.

“Estamos em choque e consternados”, disse o autarca. Segundo João Paulo Sousa, não são do seu conhecimento as circunstâncias da morte.

O comandante dos Bombeiros de Vagos, José Santos, afirmou que o alerta, via 112, foi dado às 15H08 “para uma vítima em paragem cardiorrespiratória”. “À nossa chegada, deparamo-nos com o marido da vítima a fazer manobras [de reanimação] e continuámos até à chegada da viatura médica, que declarou o óbito no local”, disse o comandante.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária (PJ), afirmou o Comando Territorial da GNR de Aveiro, que se escusou a dar mais informações. A agência Lusa tentou, sem sucesso, obter esclarecimentos junto da PJ de Aveiro.

Susana Gravato, natural de Ílhavo, vivia na Gafanha da Vagueira, concelho de Vagos, desde os seis anos de idade. Exercia advocacia e era militante do PSD desde 1994. Em 2009, foi eleita deputada municipal pelo movimento Vagos Primeiro, e, atualmente, exercia as funções de vereadora no executivo cessante (PSD), com os pelouros de ambiente, justiça, administração geral, coesão social e saúde, entre outros.