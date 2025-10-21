diario as beiras
Região Centro

Morreu a vereadora social-democrata da Câmara Municipal de Vagos, Susana Gravato

21 de outubro às 19 h15
0 comentário(s)
Susana Gravato, natural de Ílhavo, vivia na Gafanha da Vagueira, concelho de Vagos, desde os seis anos de idade

Susana Gravato, vereadora da Câmara Municipal de Vagos,  morreu hoje, aos 49 anos de idade, informou o presidente cessante daquele município do distrito de Aveiro, João Paulo Sousa.

“Estamos em choque e consternados”, disse o autarca. Segundo João Paulo Sousa, não são do seu conhecimento as circunstâncias da morte.

O comandante dos Bombeiros de Vagos, José Santos, afirmou que o alerta, via 112, foi dado às 15H08 “para uma vítima em paragem cardiorrespiratória”. “À nossa chegada, deparamo-nos com o marido da vítima a fazer manobras [de reanimação] e continuámos até à chegada da viatura médica, que declarou o óbito no local”, disse o comandante.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária (PJ), afirmou o Comando Territorial da GNR de Aveiro, que se escusou a dar mais informações. A agência Lusa tentou, sem sucesso, obter esclarecimentos junto da PJ de Aveiro.

Susana Gravato, natural de Ílhavo, vivia na Gafanha da Vagueira, concelho de Vagos, desde os seis anos de idade. Exercia advocacia e era militante do PSD desde 1994. Em 2009, foi eleita deputada municipal pelo movimento Vagos Primeiro, e, atualmente, exercia as funções de vereadora no executivo cessante (PSD), com os pelouros de ambiente, justiça, administração geral, coesão social e saúde, entre outros.

Autoria de:

Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

21 de outubro

Morreu a vereadora social-democrata da Câmara Municipal de Vagos, Susana Gravato
21 de outubro

Economia chinesa mantém crescimento sólido e demonstra resiliência global com expansão de 5,2%
21 de outubro

Detido autor do ataque com arma branca que feriu oito pessoas em Santarém
21 de outubro

Oito pessoas esfaqueadas em centro de tratamento de toxicodependência em Santarém

Região Centro

Região Centro
21 de outubro às 19h15

Morreu a vereadora social-democrata da Câmara Municipal de Vagos, Susana Gravato

0 comentário(s)
Região Centro
21 de outubro às 17h29

Detido autor do ataque com arma branca que feriu oito pessoas em Santarém

0 comentário(s)
Região Centro
21 de outubro às 16h58

Oito pessoas esfaqueadas em centro de tratamento de toxicodependência em Santarém

0 comentário(s)