O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou hoje haver um “ambiente de completa cordialidade e cooperação estratégica” com o novo Presidente da República, António José Seguro, no fim da primeira reunião semanal entre os dois.

As reuniões semanais entre Presidente da República e primeiro-ministro, que se realizavam à quinta-feira, vão passar a ser à terça-feira, às 18:00, informou a assessoria de comunicação do chefe de Estado.

A primeira reunião semanal entre o novo Presidente da República e o chefe do Governo PSD/CDS-PP realizou-se hoje e durou uma hora e meia.

No fim do encontro, Luís Montenegro parou para falar brevemente aos jornalistas, e começou por referir que estes encontros “não são publicitados, portanto, ficam no recato das relações institucionais”.

“Naturalmente, posso destacar o ambiente de completa cordialidade e cooperação estratégica que existe entre o Governo e o senhor Presidente da República”, acrescentou o primeiro-ministro.

O chefe do Governo PSD/CDS-PP chegou pontualmente ao Palácio de Belém, pelas 16:00. A comunicação social recolheu imagens dos momentos iniciais da reunião, realizada no gabinete oficial do chefe de Estado.

No fim da reunião, pelas 17:30, António José Seguro acompanhou o primeiro-ministro até à Sala das Bicas, onde se despediram com um aperto de mão e Luís Montenegro prestou breves declarações, antes de sair do palácio.

Depois das cerimónias oficiais de posse como Presidente da República, na segunda-feira, em Lisboa, António José Seguro esteve em Arganil, Guimarães e no Porto, na terça-feira.

Sobre o tema da legislação laboral, na terça-feira, durante uma visita à aldeia de Mourísia, no concelho de Arganil, no distrito de Coimbra, o Presidente da República apelou a que representantes dos trabalhadores, empresários e Governo voltassem “rapidamente a sentar-se para encontrarem uma solução que passe por um acordo equilibrado entre as partes”.

Por sua vez, Luís Montenegro afirmou na quarta-feira, no encerramento das jornadas parlamentares do PSD, em Caminha, distrito de Viana do Castelo, que o Governo não quer “eternizar a discussão”, mas quer “esgotar todas as possibilidades de aproximação” e vai reunir-se na próxima semana com os parceiros sociais.

Entretanto, a ministra do Trabalho convocou a UGT e as quatro confederações empresariais para uma reunião, no seu ministério, na próxima segunda-feira para retomar as negociações sobre as alterações à legislação laboral.

No seu discurso de posse, na Assembleia da República, na segunda-feira, António José Seguro prometeu ser o “Presidente de Portugal inteiro” e estar “próximo das pessoas”, ouvindo as suas preocupações, “atento às desigualdades e comprometido com a justiça social e a dignidade humana”.

Ao Governo PSD/CDS-PP chefiado por Luís Montenegro, o Presidente da República prometeu “cooperação leal e profícua” e aos partidos assegurou que tratará “todos por igual”.

António José Seguro afirmou que tudo fará para estancar o “frenesim eleitoral” do passado recente com “ciclos eleitorais de dois em dois anos”, e pediu aos partidos com representação parlamentar “um compromisso político claro” pela estabilidade.

Em 24 de fevereiro, ainda antes de tomar posse, António José Seguro e Luís Montenegro reuniram-se pela primeira vez após as eleições presidenciais, no Palácio Nacional de Queluz, durante mais de duas horas e meia.

António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, foi eleito na segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, com mais de 3,5 milhões de votos, um número recorde, correspondentes a 66,84% dos votos expressos, contra André Ventura, presidente do Chega.