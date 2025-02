Concursos para requalificação de dois centros de saúde já estão lançados

A Câmara Municipal de Montemor-o-Velho aguarda propostas para o lançamento de duas empreitadas que vão requalificar e remodelar dois centros de saúde no concelho.

Publicados em Diário da República, na quinta-feira, os anúncios para a “Requalificação do Centro de Saúde de Montemor-o-Velho” e para a “Remodelação e Ampliação da Unidade de Saúde de Arazede” aguardam candidaturas (prazo de 30 dias).

No caso da unidade de Montemor-o-Velho, a verba disponível é de 979.656, 26 mil euros, enquanto a empreitada na Unidade de Saúde Familiar (USF) Araceti, em Arazede, terá uma investimento de 477.250 mil euros. A verba total a investir ronda 1,5 milhões de euros.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt