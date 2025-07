Montemor-o-Velho: Campeões europeus na seleção portuguesa de canoagem aos Mundiais júnior e sub-23

Os canoístas Pedro Casinha, Gustavo Gonçalves e Beatriz Fernandes destacam-se na seleção portuguesa nos mundiais júnior e sub-23 que vão decorrer entre 23 e 27 de julho em Montemo-o-Velho, Coimbra.

Casinha e Gustavo integraram em junho o K4 500 metros que se sagrou campeão da Europa absoluto, em Racice, República Checa, juntamente com os olímpicos João Ribeiro e Messias Baptista.

A dupla vai juntar-se na prova sub-23 de K2 500 metros, distância em que foram vice-campeões do mundo em 2022, na Hungria.

Pedro Casinha vai participar igualmente em K1 200 metros, prova em que foi campeão do mundo júnior em 2021.

Em sub-23, destaque ainda para Beatriz Fernandes, que, em 2022, foi campeã do mundo, mas na categoria júnior, em C1 200 metros, além do bronze nos 1.000 metros, igualmente em Szeged.

Nessa competição, a canoísta lusa foi também prata em C2 500 misto, com Martim Azevedo.

Pelo facto de os mundiais se realizarem em Portugal, no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, com custos logísticos bem mais reduzidos, a seleção vai ser bem maior do que o habitual, integrando 59 atletas, com o intuito de dar maior experiência internacional a um lote mais alargado de desportistas.