A transformação da Zona Industrial de Oliveira do Hospital numa área empresarial de nova geração, num investimento de 7,5 milhões de euros, deverá estar concluída até ao final do primeiro semestre de 2026, revelou hoje a Câmara.

Financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a expectativa é a de que a obra termine na mesma altura em que finaliza o PRR, como está contratualizado, informou hoje fonte do município.

A reconversão da zona industrial, cujo auto de consignação da empreitada foi assinado na terça-feira, deve começar muito brevemente, adiantou a mesma fonte.

Leia a notícia completa na edição de amanhã (03/01/26) do DIÁRIO AS BEIRAS