Um modelo integrado de serviços inteligentes de energia que foi testado na Universidade de Coimbra (UC) comprovou poupanças energéticas até 30%, revelou hoje a instituição.

A conclusão de que “é possível alcançar poupanças energéticas significativas em edifícios residenciais e de serviços, ao mesmo tempo que se reforça o papel ativo dos consumidores na transição energética”, surgiu no âmbito de projetos-piloto do BungEES, uma iniciativa europeia em que participa o Instituto de Sistemas e Robótica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC (FCTUC).

O edifício do Departamento de Engenharia Eletrotécnica de Computadores da FCTUC serviu como laboratório de inteligência energética, nele tendo sido testada a integração de tecnologias de ponta.

