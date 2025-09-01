diario as beiras
MNE português lamenta consequências do sismo no Afeganistão e oferece ajuda

01 de setembro às 11 h31
O Governo português lamentou hoje as consequências do sismo que atingiu o Afeganistão no domingo, causando pelo menos 800 mortos e cerca de 2.700 feridos, e disponibilizou-se para ajudar as ações internacionais de resgate.

“O Governo português lasmenta profundamente as consequências devastadoras do sismo no Afeganistão, que causou centenas de vítimas mortais e milhares de feridos”, avançou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, numa mensagem publicada na rede social X.

“Portugal expressa solidariedade ao povo afegão e dispõe-se a apoiar as ações de salvamento da ONU e do Crescente Vermelho”, acrescenta o ministério liderado por Paulo Rangel.

O Afeganistão registou, na noite de domingo, um sismo de magnitude 6 na escala de Richter e várias réplicas, duas das quais de magnitude 5,2.

Os terramotos causaram mais de 800 mortos e cerca de 2.700 feridos, de acordo com o último balanço das autoridades locais, divulgado esta manhã.

O porta-voz do Governo afegão, Zabihullah Mujahid, indicou que só numa das províncias do país, Kunar, foram contabilizados 800 mortos e 2.500 feridos.

Centenas de casas ficaram destruídas, acrescentou o diretor de Informação e Cultura de Kunar, Ihsanullah Ihsan.

Autoria de:

Agência Lusa

