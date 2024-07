Miranda do Corvo teve a maior subida ao nível de rendimentos

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou os dados relativos ao rendimento declarado no IRS no ano de 2022. O documento divulgado na passada quinta-feira, denominado “Estatísticas do Rendimento ao nível local”, tem por base “dados fiscais anonimizados da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) relativos à nota de liquidação do imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS – Modelo 3), obtidos no âmbito de um protocolo celebrado entre as duas entidades”.

De acordo com o documento, os resultados apresentados “baseiam-se nos valores do rendimento bruto declarado, do IRS liquidado e da variável derivada rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado por agregado fiscal e por sujeito passivo”. O ano em que se centra a análise “é 2022, último ano com informação disponibilizada ao INE”.

Com base nos valores revelados, o concelho de Coimbra é o 5.º, a nível nacional, com maior rendimento, contabilizando, já a nível de salário líquido, 12.577 euros anuais. O Jornal de Negócios calculou a variação em relação ao ano de 2021 e, nesse aspeto, Coimbra foi o concelho, dentro dos 19 que integram a Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, que menos cresceu ao nível do valor total recebido ( +4,2%).

Em relação ao crescimento face a 2021, Miranda do Corvo é o município com a maior subida (+7.9%), contabilizando um rendimento líquido mediano de 10.222 euros.

