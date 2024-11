Miranda do Corvo: Hospital Compaixão vai ter unidade de cuidados paliativos em 2025

O Hospital Compaixão, da Fundação ADFP- Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional vai abrir uma unidade de cuidados paliativos com 20 camas em 2025, anunciou ontem o presidente do Conselho de Administração, Jaime Ramos.

“Em 2025 vamos abrir uma unidade de cuidados paliativos de 20 camas nesta unidade hospitalar. Esta era uma das nossas ambições desde o início para a nossa zona”, disse o médico aos jornalistas presentes que aguardavam a visita da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, entretanto desmarcada (ver texto abaixo).

Jaime Ramos anunciou ainda que, a par do que já aconteceu com o Hospital de São João, na Lousã, vai ser iniciado o processo de recuperação para criar uma unidade de cuidados continuados.

“Nós queríamos que a senhora ministra conhecesse muito bem todas as potencialidades do Hospital Compaixão e a cooperação que podemos ter com o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Hoje [ontem] estão aqui os representantes dos quatro municípios (Vila Nova de Poiares, Miranda do Corvo, Lousã e Penela) porque é possível e queremos fazer um atendimento complementar aos centros de saúde que resolvam muitas das situações destas populações, evitando que elas tenham que recorrer às urgências de Coimbra. É possível aqui fazer um serviço intermédio de atendimento que, seguramente, melhora a qualidade de vida das pessoas”, afirmou o presidente da ADFP.

Pode ler a notícia completa na eidção impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS