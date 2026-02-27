A ministra da Saúde garantiu ontem que o avanço da futura maternidade de Coimbra depende apenas de uma formalidade governamental, assegurando que o projeto está inscrito nas prioridades do executivo.

Questionada sobre o que falta para que a infraestrutura avance, a governante foi taxativa: “Falta, basicamente, uma resolução de Conselho de Ministros. É a resposta mais sintética que posso dar”.

Confrontada com a demora no processo, a ministra afastou a ideia de desvalorização ou adiamento.

