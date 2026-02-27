diario as beiras
Coimbra

Ministra da Saúde garante que futura maternidade depende apenas de resolução do Governo

27 de fevereiro de 2026 às 10 h46
DB-Ana Catarina Ferreira

A ministra da Saúde garantiu ontem que o avanço da futura maternidade de Coimbra depende apenas de uma formalidade governamental, assegurando que o projeto está inscrito nas prioridades do executivo.
Questionada sobre o que falta para que a infraestrutura avance, a governante foi taxativa: “Falta, basicamente, uma resolução de Conselho de Ministros. É a resposta mais sintética que posso dar”.
Confrontada com a demora no processo, a ministra afastou a ideia de desvalorização ou adiamento.

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

