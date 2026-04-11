Ministra da Cultura chocada com o Paço de Maiorca

Margarida Balseiro Lopes visitou ontem a cidade, Alhadas, Salmanha e Maiorca.

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto visitou ontem a piscina-mar, o Complexo Desportivo de Buarcos, o Centro de Artes e Espetáculos, o sítio onde vai ser construído o pavilhão multiusos, o local do futuro pavilhão desportivo do Clube Recreativo Instrução Alhadense (CRIA), o Paço de Maiorca e o Palácio Conselheiro Branco.

Questionada pelo DIÁRIO AS BEIRAS se a chocou o que viu no interior do Paço de Maiorca, Margarida Balseiro Lopes respondeu que sim. “Naturalmente que sim. Infelizmente, não é caso único [no país]”, disse a ministra, no final do périplo por aquelas localidades do concelho da Figueira da Foz, que terminou em Maiorca.

O que Margarida Balseiro Lopes viu foi uma versão melhorada, na sequência de intervenções realizadas no anterior mandato, do que resultou das obras inacabadas da adaptação do imóvel classificado a uma unidade hoteleira de luxo, envolvendo uma parceria da extinta empresa municipal FGT com um privado. O imóvel vai ser reabilitado pelo município.

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