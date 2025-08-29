Milhares de visitantes esperados na Expo Cernache durante três dias

É com previsão de grandes dias de convívio e muita alegria – mesmo que a meteorologia antecipe períodos de aguaceiros, especialmente depois de amanhã, domingo – que arranca, às 19H00 de hoje, a edição 2025 da Expo Cernache.

Para além da música como fator de atração, também a área comercial e a gastronomia vão cativar muitos visitantes.

“A gastronomia que temos na Expo Cernache é feita, em grande parte, pelas associações locais. Este ano vamos ter nove associações. É preciso lembrar que este evento é a principal fonte de financiamento destas associações”, sublinha o presidente da Junta de Freguesia de Cernache, Vítor Carvalho, acrescentando que os dias do final de agosto são a melhor data para a realização da feira: “Andámos a afinar esta data durante anos. Começámos em julho e depois já fizemos em setembro. Arranjámos este buraquinho no calendário e tem dado resultado”.

