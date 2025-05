Mil marchantes vão desfilar em duas noites na Baixa de Coimbra

A Marchas Populares de Coimbra realizam-se nos dias 9 e 10 de junho na Baixa. Este ano grupos vão realizar duas apresentações: uma na Praça 8 de Maio e outra na Praça do Comércio

A edição de 2025 das Marchas Populares de Coimbra vai ter mil pessoas a desfilar pela Baixa de Coimbra.

A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Coimbra, pela União das Freguesias de Coimbra e pela Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra (APBC), foi ontem apresentada no Café Santa Cruz.

Vão sair à rua 14 marchas populares: dez do concelho e quatro convidadas. (ver caixa).

O percurso vai arrancar da Rua da Sofia, passa pela Praça 8 de Maio, Rua Visconde da Luz, Rua Ferreira Borges, e termina na Praça do Comércio. Este ano os grupos realizam duas apresentações com cerca de 15 minutos: uma na Praça 8 de Maio e outra na Praça do Comércio. Os grupos começam a desfilar às 20H15 e terminam por volta das 00H00. A apresentação será feita por Beatriz Roxo.

