diario as beiras
Coimbra

Mick Jagger passeou por Coimbra na tarde de domingo

11 de agosto às 09 h38
PSP - Comando Distrital de Coimbra

O músico britânico Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, esteve em Coimbra na tarde deste domingo. Sir Michael Philip Jagger Kt, de 82 anos, tirou uma foto com o agente principal da PSP – Comando Distrital de Coimbra, Pedro Santos, que efetuava um habitual policiamento de proximidade na Baixa de Coimbra.

“Bom dia e boa semana. Quando, no decorrer de um policiamento de proximidade na Baixa de Coimbra, se encontra Mick Jagger, uma lenda do rock”, escreveu, no Facebook, a PSP-Comando Distrital de Coimbra

Mick Jagger já tinha sido visto em Lisboa, junto ao Terminal Fluvial do Terreiro do Paço. A imprensa nacional adiantou, há dois dias, que o artista está a passar férias em Portugal. De recordar que Mick Jagger já tinha estado em Coimbra, com os Rolling Stones, banda que encantou o público  em 2003, num concerto a 27 de setembro de 2003, que inaugurou o Estádio Cidade de Coimbra.

 

Autoria de:

Emanuel Pereira

  1. João Manuel dos Santos Gonçalves diz:
    12 de Agosto, 2025 às 15:50

    Foi uma supresa para população da baixa cidade, pois teria vindo a Coimbra, para conhecer mais uma vez, talvez para matar saudades depois do concerto que fizeram, no Estádio da Cidade de Coimbra em 2003!!!

    Responder

