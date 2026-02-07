diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Metrobus suspenso cerca de duas semanas no troço suburbano

07 de fevereiro de 2026 às 12 h12
A operação do metrobus no troço suburbano, entre as estações de Sobral de Ceira e Lousã, vai estar suspensa, durante cerca de duas semanas, devido ao deslizamento de um talude, informou ontem a Metro Mondego em comunicado. Esta situação impede a circulação de viaturas no canal.
Igor Moita

