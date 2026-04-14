Coimbra

Metro Mondego revela vídeo de imagens aéreas da primeira fase da Linha do Hospital do metrobus

14 de abril de 2026 às 19 h01
Imagens mostram o ponto da situação da empreitada da Linha do Hospital da Metro Mondego | Foto: DR
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

A Metro Mondego publicou hoje, terça-feira, um vídeo de imagens aéreas que mostra parte da Linha do Hospital que está em construção na cidade de Coimbra. As filmagens têm início junto ao rio Mondego, no ponto de cruzamento desta linha com a restante rede de metrobus que se vai  estender até à estação de Coimbra-B,  identificando as paragens (estações) que vão existir a partir da Loja do Cidadão. A Linha do Hospital deverá começar a operar, numa primeira fase, com circulação a partir do próximo mês de agosto, mas apenas até à Praça da República, com ida e  regresso pela av. Sá da Bandeira.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

14 de abril

Dois sapadores florestais feridos em despiste na Ponte das Três Entradas
14 de abril

Metro Mondego revela vídeo de imagens aéreas da primeira fase da Linha do Hospital do metrobus
14 de abril

Em que pensas, Sorrentino?
14 de abril

Luan Pereira traz o sertanejo à Queima das Fitas

Coimbra

Metro Mondego revela vídeo de imagens aéreas da primeira fase da Linha do Hospital do metrobus

Luan Pereira traz o sertanejo à Queima das Fitas

Livre em Coimbra demarca-se das críticas da autarca local a jornalista da Lusa