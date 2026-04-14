Metro Mondego revela vídeo de imagens aéreas da primeira fase da Linha do Hospital do metrobus

A Metro Mondego publicou hoje, terça-feira, um vídeo de imagens aéreas que mostra parte da Linha do Hospital que está em construção na cidade de Coimbra. As filmagens têm início junto ao rio Mondego, no ponto de cruzamento desta linha com a restante rede de metrobus que se vai estender até à estação de Coimbra-B, identificando as paragens (estações) que vão existir a partir da Loja do Cidadão. A Linha do Hospital deverá começar a operar, numa primeira fase, com circulação a partir do próximo mês de agosto, mas apenas até à Praça da República, com ida e regresso pela av. Sá da Bandeira.