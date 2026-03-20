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Coimbra

Metro Mondego atingiu 500 mil validações de viagens

19 de março de 2026 às 10 h48
1 comentário(s)
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A Metro Mondego anunciou hoje que já houve, desde 1 de janeiro, 500 mil validações de viagens no Sistema de Mobilidade do Mondego.

Em comunicado enviado aos órgãos de comunicação social, a empresa refere que este é “um número que vai muito além da estatística”, simbolizando “a confiança crescente da população num sistema que está a transformar a mobilidade na região de Coimbra”.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Redação Diário as Beiras

1 Comentário

  1. Albertina Borges diz:
    20 de Março, 2026 às 14:28

    O serviço da MM é muito bom, utilizo diariamente, por motivos de trabalho, vivo na Lousã.
    Aproveito para deixar dois alertas:
    1- quando o serviço da MM tiver de ser suspenso, que seja mais célere a reposição do serviço alternativo;
    2- os horários para a Lousã e Miranda do Corvo, deviam, de alguma forma, ser só para os passageiros destas localidades, uma vez que, em horários de hora de ponta, é complicado, entram os passageiros para as paragens de Coimbra e os das localidades referidas, muitas vezes, não têm lugar.
    Muito obrigada pelo V. empenho e serviço que prestam.

    Responder

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