A Metro Mondego anunciou hoje que já houve, desde 1 de janeiro, 500 mil validações de viagens no Sistema de Mobilidade do Mondego.

Em comunicado enviado aos órgãos de comunicação social, a empresa refere que este é “um número que vai muito além da estatística”, simbolizando “a confiança crescente da população num sistema que está a transformar a mobilidade na região de Coimbra”.

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