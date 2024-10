Metro Mondego assinala Dia da Bengala Branca

A Metro Mondego (MM) vai assinalar, no próximo dia 15 de outubro, o Dia Mundial da Bengala Branca, símbolo da autonomia e independência das pessoas com deficiência visual.

No programa está prevista uma apresentação, às 15H00, do Sistema de Mobilidade do Mondego com o auxílio da uma réplica do Metrobus, na qual é possível explorar o interior do veículo de forma tátil. Após a apresentação, os participantes serão transportados, às 16H00, até à futura Estação Vale das Flores, onde poderão embarcar no Metrobus e fazer uma viagem experimental até Sobral de Ceira. No regresso, a paragem será na estação São José, já totalmente equipada com abrigos em ambos os sentidos.

A bengala branca é um objeto de orientação das pessoas com deficiência visual, mas também um símbolo da autonomia e da capacidade destas pessoas. Começou a ser usada, no início dos anos 20 do século passado, sendo utilizada pelas pessoas cegas para se deslocarem e tendo a cor branca para chamar a atenção dos automobilistas e de outros transeuntes.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt