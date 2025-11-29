A União de Freguesias de Coimbra (UFC), em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra (CMC), inaugurou ontem o Mercado de Natal da Baixa de Coimbra.

Um certame que se prolonga até 23 de dezembro, com entrada livre, e que conta este ano com 42 expositores com stands que vendem do artesanato ao fumeiro, produtos endógenos e inclui também uma zona de restauração para além dos carrosséis para as crianças.

Carlos Pinto, presidente da UFC, destaca que “este ano o espaço é maior e mais amplo, e permite mais visitantes”.

