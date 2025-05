Médicos do Centro ambicionam nova sede em Coimbra dentro de quatro anos

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) deverá ter uma nova sede dentro de quatro anos, num local central da cidade de Coimbra, anunciou hoje o presidente da instituição, Manuel Teixeira Veríssimo, na apresentação da sua recandidatura.

O dirigente e recandidato ao cargo, em lista única, nas eleições que vão decorrer de 28 de maio a 03 de junho, revelou que a SRCOM adquiriu em 2024 uma quinta com 6.000 metros quadrados na zona da Solum, próximo do Estádio Cidade de Coimbra, por 2,25 milhões de euros.

“Tem um palacete que vai ser recuperado para os serviços administrativos e depois vamos construir um espaço novo com auditórios, salas polivalentes e área de clube médico com restaurante e bar”, explicou Teixeira Veríssimo, na apresentação da sua recandidatura.

O médico, doutorado em Medicina Interna, considerou que a futura sede vai dignificar a instituição e criar “melhores condições para quem trabalha e para os médicos que têm de recorrer à Ordem dos Médicos”.

“É uma obra para o próximo mandato [de quatro anos], assim o esperamos”, disse Teixeira Veríssimo, acrescentando que a SRCOM abriu agora concurso para os projetos de arquitetura, pelo que ainda não tem estimativa do investimento.

A atual sede, na avenida Afonso Henriques, relativamente próximo do Estabelecimento Prisional de Coimbra, deverá ser transformada numa residencial temporária com 22 quartos para acolher médicos que se desloquem a Coimbra para estágios ou formação.

Relativamente ao antigo projeto da Aldeia do Médico, idealizado há mais de uma década, mas que não avançou por limitações financeiras, Teixeira Veríssimo garantiu que, “tal como foi projetada, não tem viabilidade”.

A Aldeia do Médico, concebida pelo então presidente da SRCOM José Manuel Silva – antigo bastonário e atual presidente da Câmara de Coimbra – previa a construção de residências e de um centro de dia, destinados aos médicos de todo o país, numa quinta de cerca de 11 hectares na freguesia de Trouxemil, concelho de Coimbra.

“Se existir algum promotor imobiliário que queira, em parceria, aproveitar o espaço e construir algo que nos compense com residenciais ou apoios para médicos, poderemos estudar uma proposta”, admitiu Teixeira Veríssimo.

O seu programa para o próximo quadriénio (2025-2029) prevê a criação de sistema de apoio para médicos com mais idade, que precisam de apoios de vários níveis ao domicílio.

Teixeira Veríssimo, que lidera a SRCOM desde 2023, tem ainda como principal objetivo a defesa da qualidade da saúde e da formação médica.

“É importante manter o elevado nível de exigência da formação médica, pois só especialistas bem formados poderão responder adequadamente às dificuldades postas por uma Medicina cada vez mais exigente do ponto de vista científico e social”, referiu Teixeira Veríssimo.

O recandidato à presidência da SRCOM salientou que “a qualificação médica tem um papel central em toda a atividade na saúde sendo, por isso, essencial defender o direito aos médicos terem uma formação altamente diferenciada”.

Com o lema “Ser médico Hoje, um desafio para o futuro”, pretende enfatizar “as atuais exigências decorrentes da evolução científica e social, bem como as dificuldades organizacionais da saúde, com que a classe se debate e que tem repercussões no presente e no futuro”.

Professor jubilado da Universidade de Coimbra, Manuel Teixeira Veríssimo, de 72 anos, foi médico de Medicina Interna e dirigiu o Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro – Hospital Rovisco Pais, na Tocha (Cantanhede), e o Hospital Distrital da Figueira da Foz.

Foi eleito em janeiro de 2023 presidente da SRCOM, em lista única, sucedendo no cargo ao atual bastonário, Carlos Cortes.