Medalha de mérito à ADAV contestada na Assembleia Municipal

A proposta da autarquia de atribuição de Medalha de Mérito de Solidariedade Social da Cidade à Associação de Defesa e Apoio da Vida (ADAV) gerou ontem contestação na Assembleia Municipal. Antes da ordem do dia, a munícipe Catarina Martins mostrou-se contra a proposta, devido às posições que a associação assume.

“Creio dar voz à profunda indignação de um concelho que não se revê na ideologia e nas práticas de uma associação que combate o direito ao aborto. Pode a cidade condecorar uma associação antidemocrática que trata como criminosas, a priori, as mulheres que sequer cogitam uma escolha?”, questionou a cidadã.

Catarina Martins, que é antiga deputada municipal pelo movimento Cidadãos por Coimbra, mas que falou somente enquanto “mulher, mãe e professora universitária”, questionou também se uma cidade “pode legitimar esta promoção de ideologia, em particular sobre pessoas vulneráveis como jovens, mulheres violadas e adolescentes grávidas, sem lhes reconhecer o principal direito de cidadania, que é o direito à escolha do seu próprio projeto de vida”.

