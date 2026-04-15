Capa e sapatos do traje de Hugo Meneses colocados à porta da Faculdade de Letras

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

A capa e os sapatos, que são usados com traje académico da Universidade de Coimbra (UC), que pertenciam a Hugo Meneses, o estudante de geografia da Faculdade de Letras da UC (FLUC) que faleceu, há uma semana, num acidente de viação, foram hoje colocados à porta da FLUC, durante uma homenagem ao estudante.

A homenagem contou com dezenas de estudantes, representantes da Associação Académica de Coimbra (AAC) e da direção da FLUC. A namorada e família de Hugo Meneses também estiveram presentes.

Os estudantes apareceram, na sua maioria, vestidos com a capa e a batina, como forma simbólica de respeito e partilha deste momento.

Após as intervenções da direção da FLUC, da Direção-Geral da AAC, do Núcleo de Estudantes da FLUC e da namorada de Hugo Meneses, foi pedido um momento de silêncio e de seguida foram libertados os balões brancos que os estudantes seguravam na mão.

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