Mealhada: Programa de Natal quer deixar pegadas na memória do público

O Natal na Mealhada tem, em 2024, um encanto pré-histórico. Entre 13 e 26 de dezembro, os visitantes do concelho podem ver, no Jardim Municipal, sete réplicas de dinossauro, numa exposição que condimenta a quadra natalícia que, no concelho da Mealhada, vai chegar a todas as freguesias, tendo como pontos principais o centro da Mealhada e a vila do Luso. “Durante esta época natalícia, pretendemos que, em todos os concelhos, exista a magia do Natal”, assegurou, durante a apresentação do programa de Natal, o presidente da Câmara Municipal da Mealhada (CMM), António Jorge Franco.

Entre os dias 13 e 23 de dezembro vai funcionar, no Jardim Municipal da Mealhada, uma tenda que acolhe espetáculos, de música e dança, apresentações, peças de teatro ou oficinas práticas. “Queremos colocar a Mealhada no centro da atração turística”, assumiu o edil que revelou ainda que o orçamento para o todo o programa “ronda os 60 mil euros”.

Uma Vila Cristalina única nasce no Luso

Mealhada, Pampilhosa, Casal Comba ou o Luso são algumas das localidades que vão receber iniciativas. A vila do Luso vai ser transformada numa verdadeira vila de Natal, com a avenida Emídio Navarro a acolher a Vila Cristalina, que poderá ser visitada entre 14 de dezembro e 5 de janeiro. Teatro, música, dança, gastronomia ou um Mercadinho de Natal são atrações da iniciativa que conta, anunciou o presidente da Junta de Freguesia de Luso, Claudemiro Semedo, “com dois momentos”.

