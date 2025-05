Mealhada: Monumento ao assador do leitão da Bairrada

O trabalho do assador do leitão da Bairrada vai ser homenageado com a criação e colocação de um monumento na avenida da Restauração, no centro da Mealhada.

O monumento resulta de uma parceria entre a Câmara da Mealhada e a Confraria Gastronómica do Leitão da Bairrada, sendo inaugurado no dia 31 no âmbito das comemorações do 30.º aniversário daquela entidade que tem a seu cargo a defesa e promoção deste ícone gastronómico da região.

Para materializar este monumento, a Câmara da Mealhada aprovou um apoio extraordinário de cerca de 25 mil euros à Confraria Gastronómica do Leitão da Bairrada.