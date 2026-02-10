O Parque da Cidade da Mealhada foi temporariamente encerrado por razões de segurança e várias estradas do concelho encontram-se fechadas ou condicionadas ao trânsito rodoviário, informou a Câmara Municipal.

De acordo com esta autarquia do distrito de Aveiro, o encerramento do Parque da Cidade ocorreu devido à queda continuada de árvores, o que “representa um risco para a segurança dos utilizadores”.

“Este encerramento é também necessário para permitir que os serviços do Município realizem os trabalhos de limpeza, remoção de árvores e levantamento dos danos causados pelas tempestades”.

Estão também fechadas à circulação rodoviária a Estrada Sernadelo – Antes, e as ruas do Futuro, na Pampilhosa; e do Porto Constança, em Travasso.

O trânsito rodoviário está condicionado na Rua da Areia (Ventosa do Bairro), Rua do Pontão (Antes), Rua dos Olivais (Pampilhosa), Rua do Cemitério (Pampilhosa), Túnel Pires Faria (Pampilhosa), Estrada do Travassinho (Vacariça), Rua da Simca (Travasso), Rua da Póvoa (Pampilhosa), Rua dos Carvalhais (Vacariça) e Reta de Larçã (Pampilhosa).

“As interdições mantêm-se até estarem reunidas as condições de segurança”, indicou ainda a Câmara da Mealhada.