diario as beiras
CIM Região de CoimbraMealhada

Mealhada com Parque da Cidade encerrado e várias estradas fechadas

10 de fevereiro de 2026 às 15 h53
0 comentário(s)
DR

O Parque da Cidade da Mealhada foi temporariamente encerrado por razões de segurança e várias estradas do concelho encontram-se fechadas ou condicionadas ao trânsito rodoviário, informou a Câmara Municipal.

De acordo com esta autarquia do distrito de Aveiro, o encerramento do Parque da Cidade ocorreu devido à queda continuada de árvores, o que “representa um risco para a segurança dos utilizadores”.

“Este encerramento é também necessário para permitir que os serviços do Município realizem os trabalhos de limpeza, remoção de árvores e levantamento dos danos causados pelas tempestades”.

Estão também fechadas à circulação rodoviária a Estrada Sernadelo – Antes, e as ruas do Futuro, na Pampilhosa; e do Porto Constança, em Travasso.

O trânsito rodoviário está condicionado na Rua da Areia (Ventosa do Bairro), Rua do Pontão (Antes), Rua dos Olivais (Pampilhosa), Rua do Cemitério (Pampilhosa), Túnel Pires Faria (Pampilhosa), Estrada do Travassinho (Vacariça), Rua da Simca (Travasso), Rua da Póvoa (Pampilhosa), Rua dos Carvalhais (Vacariça) e Reta de Larçã (Pampilhosa).

“As interdições mantêm-se até estarem reunidas as condições de segurança”, indicou ainda a Câmara da Mealhada.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

10 de fevereiro

Alvaiázere ainda com “muitas centenas” de casas sem luz
10 de fevereiro

Já reabriu ao trânsito ponte de Louredo que liga Penacova a Vila Nova de Poiares
10 de fevereiro

Caudal do Mondego registava mais de 1.700 metros cúbicos por segundo às 14:00
10 de fevereiro

Subida do rio interdita circulação na Praça da República em Condeixa-a-Nova

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraPenacovaVila Nova de Poiares
10 de fevereiro às 17h10

Já reabriu ao trânsito ponte de Louredo que liga Penacova a Vila Nova de Poiares

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCoimbra
10 de fevereiro às 16h52

Caudal do Mondego registava mais de 1.700 metros cúbicos por segundo às 14:00

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCondeixa-a-Nova
10 de fevereiro às 16h49

Subida do rio interdita circulação na Praça da República em Condeixa-a-Nova

0 comentário(s)

Mealhada

CIM Região de CoimbraMealhada
10 de fevereiro às 15h53

Mealhada com Parque da Cidade encerrado e várias estradas fechadas

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMealhada
10 de fevereiro às 09h18

Câmara da Mealhada aprova revisão orçamental de 5,2 milhões de euros

0 comentário(s)
Mealhada
08 de fevereiro às 20h51

Resultado Final das Eleições Presidenciais no concelho da Mealhada

0 comentário(s)