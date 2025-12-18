Capacetes, buzinas, motas e espírito solidário foram alguns dos “condimentos” que pautaram mais uma edição do Passeio de Pais Natais Motards de Mortágua.

A iniciativa, organizada pela Câmara da Mealhada com o apoio do Grupo Motard Roda Moinas, da freguesia de Casal Comba, contou com cerca de 180 motards que proporcionaram uma manhã diferente e agitada, nas oito freguesias do concelho.

“O balanço é muito positivo. Tivemos cerca de 180 motards, um número maior que em 2024”, destacou ao DIÁRIO AS BEIRAS o presidente do Roda Moinas, Paulo Jorge Gomes.

Os participantes, adiantou, “este ano, gostaram ainda mais, pois encurtamos um pouco o percurso”, revelou. “Passámos em todas as freguesias da Mealhada. Arrancámos por volta das 10H00 e chegámos à Câmara da Mealhada por volta das 13H00”, clarificou. Com paragens no Mercadinho de Natal de Barcouço e na vila do Luso, entre outros locais, o passeio envolveu, na ajuda à organização, “15 membros do clube”, referiu Paulo Jorge Gomes, para além da GNR.

