diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Mau tempo: Região Metropolitana de Coimbra pede averiguação rápida dos prejuízos

28 de janeiro de 2026 às 18 h28
0 comentário(s)
DB/Ana Catarina Ferreira

A Região Metropolitana de Coimbra (RMC) pediu hoje ao Governo uma averiguação rápida dos prejuízos provocados pela passagem da depressão Kristin e manifestou a sua solidariedade aos municípios e populações que foram afetados.

Em comunicado, a RMC referiu que tem estado a acompanhar a situação “em regime de permanência no Centro de Coordenação Operacional Sub-regional e através do empenho das equipas de sapadores florestais”.

“Desde o início da noite de ontem [terça-feira], todos os Serviços Municipais de Proteção Civil da Região Metropolitana de Coimbra estão coordenados para resolver as situações mais urgentes, contando inclusive com o apoio de grupos de reforço vindos de outros distritos da Região Centro”, acrescentou.

Cerca das 17:30, estavam ativos o Plano Distrital de Emergência e Proteção Civil e nove planos municipais, nos concelhos de Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Lousã, Mira, Miranda do Corvo, Pampilhosa da Serra, Penela e Soure.

“Estão registadas centenas de ocorrências nos 19 municípios da RMC, nomeadamente quedas de árvores, movimentos de massa, quedas de estruturas e danos em edifícios públicos”, referiu, acrescentando que, “até ao momento, não há registo de qualquer vítima” na sua área de jurisdição.

Segundo a RMC/Comunidade Intermunicipal, há “inúmeras freguesias sem energia elétrica”, estabelecimentos de ensino encerrados em dez municípios, serviços públicos sem condições de funcionamento e “constrangimentos em várias estradas sob avaliação”.

Esta entidade apelou à paciência da população enquanto os agentes operam no terreno e garantiu que “continuará a acompanhar os acontecimentos, estando totalmente disponível para dar resposta à situação atual que se vive no território”.

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rastro de destruição, vários desalojados e causou quatro mortos, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial de nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, e há avisos meteorológicos vermelhos (nível mais grave) em toda a costa do continente.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

28 de janeiro

Aulas em Poiares são retomadas amanhã, mas não para todos os níveis de ensino
28 de janeiro

Rebocador que vai "salvar" cargueiro ao largo da Figueira da Foz atrasou-se numa escala em Vigo
28 de janeiro

Associação Empresarial Serra da Lousã exige apoios para empresas afetadas
28 de janeiro

Três famílias ficaram desalojadas em Condeixa-a-Nova

CIM Região de Coimbra

CIM Região de Coimbra
28 de janeiro às 20h07

Aulas em Poiares são retomadas amanhã, mas não para todos os níveis de ensino

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
28 de janeiro às 18h28

Mau tempo: Região Metropolitana de Coimbra pede averiguação rápida dos prejuízos

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraOliveira do Hospital
27 de janeiro às 20h56

Mau tempo: Escolas do concelho de Oliveira do Hospital encerradas na quarta-feira

0 comentário(s)