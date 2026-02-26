diario as beiras
Mau tempo: Recuperação de energia em zonas afetadas “praticamente concluída” – E-Redes

26 de fevereiro de 2026 às 17 h26
DR

A E-Redes disse hoje que a recuperação do fornecimento de energia nas zonas afetadas pelo mau tempo está “praticamente concluída”, depois de o presidente da EDP ter indicado que estava restabelecida a 100%.

Numa declaração enviada à Lusa, a E-Redes, que integra o grupo EDP, disse que “a recuperação do fornecimento de energia” na sequência da depressão Kristin está praticamente concluída, persistindo “apenas alguns casos mais pontuais, que continuam a ser resolvidos”.

Nesse sentido, indicou, a E-Redes “mantém a monitorização e mobilização das equipas necessárias no terreno”, explicando que “há agora ainda bastante a fazer para consolidar a recuperação, nomeadamente passando reparações mais provisórias a definitivas”.

O presidente executivo da EDP disse hoje que o grupo já restabeleceu a energia a 100% dos clientes afetados pelas tempestades.

“Já recuperámos 100% dos clientes, restando apenas algumas situações específicas que serão resolvidas muito em breve, mas penso que o pior já passou”, afirmou Miguel Stilwell d’Andrade, na conferência telefónica com analistas no âmbito da apresentação dos resultados de 2025.

O gestor recordou que Portugal foi atingido por “uma série de tempestades devastadoras”, que começaram no final de janeiro e se prolongaram até fevereiro e registaram ventos superiores a 200 quilómetros por hora, que causaram “danos físicos sem precedentes nas infraestruturas do país”, incluindo nas redes elétricas e em ativos da empresa.

A tempestade afetou cerca de 6.000 quilómetros de rede e danificou aproximadamente 5.800 torres, tendo sido mobilizadas cerca de 2.400 pessoas no terreno, incluindo equipas vindas de Espanha, Brasil, França e Irlanda.

O gestor sublinhou que a resposta foi “imediata”, com um apoio “muito coordenado e em grande escala” de equipas internas e externas. “Tivemos pessoas vindas de Espanha, Brasil, França e Irlanda”, referiu, agradecendo o contributo das equipas das redes e das centrais hidroelétricas, que “trabalharam ininterruptamente para limitar os danos causados pela tempestade e restabelecer a energia dos nossos clientes”.

Autoria de:

Agência Lusa

