Nacional

Mau tempo: Montenegro considera “muito válido” contributo do PR e admite “aqui ou acolá” aprimorar coordenação

27 de maio de 2026 às 15 h52
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SMA / Agência Lusa
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O primeiro-ministro considerou hoje “muito válido” o contributo do Presidente da República sobre a gestão das tempestades, que diz estar “quase todo incluído” no PTRR, mas admite que “aqui ou acolá” podem ser aprimoradas “regras de coordenação”.

Luís Montenegro falava no debate quinzenal na Assembleia da República, em resposta ao líder parlamentar do PSD, Hugo Soares.

“Posso reiterar que, tal como consta do relatório da Presidência aberta do Presidente da República, o Governo esteve muito presente, muito próximo”, afirmou.

 

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No sábado, foi conhecido – embora ainda não divulgado oficialmente – o relatório da Presidência Aberta na Zona Centro do país, realizada por António José Seguro entre 06 e 10 de abril às zonas afetadas pelas tempestades, no qual o Presidente da República considera que as consequências do mau tempo que atingiu o país no início do ano exigem que “se acelerem apoios, se clarifiquem medidas” e se melhore a coordenação entre entidades no terreno.

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