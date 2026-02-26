O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra (JBUC), que se encontra encerrado na sequência da depressão Kristin, reabre ao público na sexta-feira.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Universidade de Coimbra (UC) informou que a reabertura acontecerá pelas 14:00 de sexta-feira, 27 de fevereiro, cerca de um mês depois de os estragos provocados pela depressão Kristin terem obrigado ao seu encerramento temporário.

“As condições de segurança para a reabertura do espaço verde estão garantidas depois de terem sido realizados extensos trabalhos de limpeza e reabilitação das áreas afetadas pela tempestade”, disse.

A depressão Kristin derrubou e desbastou dezenas de árvores no JBUC, danificando muros, cantarias e gradeamentos.

“Alguns espaços – assinalados com baias ou barreiras de segurança – vão continuar com acesso limitado ou interdito, até serem realizadas obras de reabilitação”, referiu a instituição.

O JBUC retomará a partir de sábado o normal horário de funcionamento, entre as 9:00 e as 17:30.

Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.