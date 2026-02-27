diario as beiras
Coimbra

Mau tempo: Circulação na A1 reposta hoje após ‘luz verde’ do LNEC e IMT – Governo

27 de fevereiro de 2026 às 17 h12
Arquivo-Ana Catarina Ferreira

A circulação na A1 será hoje reposta, após a confirmação das condições de segurança pelo Laboratório de Engenharia Civil (LNEC) e pelo Instituto de Mobilidade Terrestre (IMT), informou hoje o Ministério das Infraestruturas e Habitação.

Num comunicado hoje divulgado, o ministério disse que circulação na A1 será “reposta hoje na totalidade após confirmação das condições de segurança”.

Assim, o LNEC e o IMT concluíram “os trabalhos de verificação da intervenção levada a cabo ao quilómetro 191 da Autoestrada 1, na zona do viaduto de Casais, em Coimbra”, indicou.

Autoria de:

Agência Lusa

