A circulação na A1 será hoje reposta, após a confirmação das condições de segurança pelo Laboratório de Engenharia Civil (LNEC) e pelo Instituto de Mobilidade Terrestre (IMT), informou hoje o Ministério das Infraestruturas e Habitação.

Num comunicado hoje divulgado, o ministério disse que circulação na A1 será “reposta hoje na totalidade após confirmação das condições de segurança”.

Assim, o LNEC e o IMT concluíram “os trabalhos de verificação da intervenção levada a cabo ao quilómetro 191 da Autoestrada 1, na zona do viaduto de Casais, em Coimbra”, indicou.

