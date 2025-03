Mau tempo: Cerca de 50 mil clientes continuam sem eletricidade nos distritos de Coimbra, Leiria e Vila Real

Cerca de 50 mil clientes fornecidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade dos distritos de Leiria, Coimbra e Vila Real, continuavam pelas 10:00 sem energia, devido aos efeitos do mau tempo, segundo o último ponto de situação.

Apesar da rede estar mais estabilizada, a empresa não consegue prever quando ocorrerá a reposição integral, disse fonte da E-Redes à agência Lusa.

A situação pior ocorreu pela 01:00, quando 185 mil clientes ficaram sem luz devido aos estragos na rede elétrica.

A E-Redes tem mobilizados cerca 40 geradores para “minimizar o impacto imediato associado a avarias com reparações mais demoradas”, adiantou.

Na sequência das previsões de mau tempo, a empresa diz que ativou o seu Plano Operacional de Atuação em Crise na quarta-feira, colocando “todo o dispositivo operacional dedicado ao estado de Alerta em vigor, em estreita articulação com a Proteção Civil e demais autoridades”.

No terreno estão mobilizados 800 operacionais.

Portugal está sob o efeito da depressão Martinho que tem provocado vento forte, chuva e ondulação.

Mais de 4.000 ocorrências relacionadas com o mau tempo foram registadas em Portugal continental entre as 00:00 e as 07:00, a maioria quedas de árvores e estruturas, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).