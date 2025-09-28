Os saltos de paraquedas e as subidas de balão de ar quente previstos para ontem no Parque da Canção, em Coimbra – integrados na 3.ª Romaria Nacional Paraquedista de São Miguel Arcanjo – foram cancelados devido ao mau tempo. Assim, do programa restou o desfile de mais de mil dos atuais e antigos paraquedistas pela Baixa da cidade (400 dos quais presentes no almoço comemorativo), transportando os respetivos estandartes e o andor do santo, bem como a missa na Igreja de Santa Cruz, seguida dos emocionantes toques “do silêncio” e “aos mortos”.

Só amanhã, 29 de setembro, se celebra o dia do padroeiro dos paraquedistas, mas a efeméride foi antecipada para sábado, de forma a mobilizar uma maior participação da vasta comunidade de milhares de paraquedistas vivos entre os cerca de 46 mil que foram formados desde 1955 nas fileiras das Forças Armadas Portuguesas.

Toda a informação na edição impressa e digital de amanhã, 29 de setembro, do DIÁRIO AS BEIRAS