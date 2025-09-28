diario as beiras
Coimbra

Mau tempo cancelou os saltos de paraquedas em Coimbra da Romaria Nacional de Paraquedistas

28 de setembro às 11 h28
0 comentário(s)
Desfile com estandartes da Portagem até à Igreja de Santa Cruz

Os saltos de paraquedas e as subidas de balão de ar quente previstos para ontem no Parque da Canção, em Coimbra – integrados na 3.ª Romaria Nacional Paraquedista de São Miguel Arcanjo – foram cancelados devido ao mau tempo. Assim, do programa restou o desfile de mais de mil dos atuais e antigos paraquedistas pela Baixa da cidade (400 dos quais presentes no almoço comemorativo), transportando os respetivos estandartes e o andor do santo, bem como a missa na Igreja de Santa Cruz, seguida dos emocionantes toques “do silêncio” e “aos mortos”.

Só amanhã, 29 de setembro, se celebra o dia do padroeiro dos paraquedistas, mas a efeméride foi antecipada para sábado, de forma a mobilizar uma maior participação da vasta comunidade de milhares de paraquedistas vivos entre os cerca de 46 mil que foram formados desde 1955 nas fileiras das Forças Armadas Portuguesas.

Toda a informação na edição impressa e digital de amanhã, 29 de setembro, do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

28 de setembro

Homem de 57 anos morreu por inalação de fumo de um incêndio habitacional em Miro
28 de setembro

Empresas da Lousã mostram-se solidárias com a Arcil após incêndio na serração desta IPSS
28 de setembro

Mau tempo cancelou os saltos de paraquedas em Coimbra da Romaria Nacional de Paraquedistas
27 de setembro

PSP identifica mulher de 21 anos por suspeita de agredir outra com uma navalha em Coimbra

Coimbra

Coimbra
28 de setembro às 11h28

Mau tempo cancelou os saltos de paraquedas em Coimbra da Romaria Nacional de Paraquedistas

0 comentário(s)
Coimbra
27 de setembro às 17h38

PSP identifica mulher de 21 anos por suspeita de agredir outra com uma navalha em Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
27 de setembro às 17h18

Homenagen a uma das maiores figuras da UC do século XX

0 comentário(s)