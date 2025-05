Martinho da Vila atua em Porto, Lisboa e Coimbra em novembro

O músico brasileiro Martinho da Vila regressa a Portugal este ano para três concertos, no Porto, em Lisboa e em Coimbra, em novembro, anunciou hoje a promotora dos espetáculos.

Os espetáculos estão marcados para 13 de novembro no Coliseu do Porto, 15 de novembro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e 16 de novembro no Convento São Francisco, em Coimbra, de acordo com a promotora, num comunicado enviado à agência Lusa.

Martinho da Vila, de 87 anos, é “um dos maiores nomes do samba e da música popular brasileira”.

O músico regressa a Portugal este ano “para celebrar uma carreira marcada por êxitos que atravessam gerações”.

Autor de temas como “Casa de Bamba”, “Mulheres” ou “Canta, Canta, Minha Gente”, já editou dezenas de álbuns, o primeiro dos quais em 1967 e o mais recente no ano passado.

Em “Violões e cavaquinhos”, editado em maio de 2024, Martinho da Vila revisita temas da sua autoria e apresenta quatro temas inéditos.

O álbum conta com a participação de L7NNON, Preta Gil, Alegria Ferreira e Mart’nália.

Os bilhetes para os concertos de Martinho da Vila em Portugal já estão à venda e custam entre os 40 e os 60 euros no espetáculo em Coimbra, entre os 30 e os 80 euros em Lisboa, e entre os 25 e os 60 euros em Lisboa.