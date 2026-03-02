O deputado social-democrata na Assembleia da República, Martim Syder, é o novo presidente da concelhia do PSD Coimbra.

Na eleição de ontem, o líder do projeto “Renovar Coimbra” conseguiu obter 537 votos. A lista liderada por Lídia Pereira teve 443 votos.

Martim Syder terá como vice-presidentes Ana Cortez Vaz e Verónica Mendes. Os corpos diretivos do PSD são complementados com o secretário-geral, Francisco Rodrigues, e o tesoureiro, Pedro Vilão. O presidente da União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades, Luís Correia, será o coordenador do Conselho Autárquico.

Com este resultado, o deputado nacional sucede ao vereador da oposição na Câmara Municipal de Coimbra, João Francisco Campos, como líder da Comissão Política de Secção do PSD Coimbra.