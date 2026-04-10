Mário Teixeira no top-10 de treinadores de formação de atletismo

Alguns dos melhores treinadores do país são de Coimbra. Aquilo que é uma certeza para muitos é, agora, também expresso em números.

A Federação Portuguesa de Atletismo divulgou os resultados do Prémio Treinador de Atletas Juvenis e há um treinador de Coimbra no top-10 e mais três nos 51 melhores do país.

Mário Teixeira (Escola de Atletismo de Coimbra) é o 9.º classificado do ranking que tem por base a performance dos atletas que disputaram os campeonatos nacionais sub-18. Rute Lopes (GR Eirense) foi a 32.ª da lista, Márcio Oliveira (Olivais) o 48.º e Silvério Fernandes (Gira Sol) o 51.º.

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