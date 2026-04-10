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Mário Teixeira no top-10 de treinadores de formação de atletismo

10 de abril de 2026 às 11 h10
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Alguns dos melhores treinadores do país são de Coimbra. Aquilo que é uma certeza para muitos é, agora, também expresso em números.
A Federação Portuguesa de Atletismo divulgou os resultados do Prémio Treinador de Atletas Juvenis e há um treinador de Coimbra no top-10 e mais três nos 51 melhores do país.
Mário Teixeira (Escola de Atletismo de Coimbra) é o 9.º classificado do ranking que tem por base a performance dos atletas que disputaram os campeonatos nacionais sub-18. Rute Lopes (GR Eirense) foi a 32.ª da lista, Márcio Oliveira (Olivais) o 48.º e Silvério Fernandes (Gira Sol) o 51.º.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

 

Texto de:Bruno Gonçalves

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